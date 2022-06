Ideas para decorar el pasillo

No todos los pasillos tienen espacio suficiente para ​crear una biblioteca o un vestidor, pero eso no significa que no debamos preocuparnos por el estilo del mismo. Muchos pasillos nacen de la puerta de entrada, por lo que se convierten en improvisados recibidores. El vestíbulo es el primer lugar de la casa que visitarán nuestros invitados por lo que no está de más preocuparnos de los detalles y crear un espacio acogedor. Así lo han hecho en esta casa de estilo country chic donde en el pasillo han colocado un aparador en el que no podían faltar unas flores, que dan un toque hogareño a la entrada, así como un espejo para echar un vistazo a nuestro aspecto antes de salir de casa. Las sillas a ambos lados no son solo un elemento estético, también funcional, ya que siempre está bien tener a mano una silla en la que sentarnos para quitarnos los zapatos nada más llegar a casa.

