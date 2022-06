Una de las decisiones más importantes que tomarás a lo largo de tu vida tiene que ver con el lugar en el que quieres vivir. Tanto si eres un nómada confeso como si apuestas por elegir un sitio concreto y echar raíces, tendrás que enfrentarte al reto de decorar tu casa. Sea de alquiler o en propiedad, la tarea de acondicionar el espacio con el fin de convertirlo en un hogar puede convertirse en una tarea apasionante y es que, la decoración de interiores ofrece tantas posibilidades que podrías ‘vestir’ cientos de casas y tener en todas un resultado distinto.

Si bien es acertado hablar de infinidad de combinaciones en materia de diseño de interiores, no es menos cierto que no todo vale para decorar bien la casa. Sí, ya lo dice el refrán: “para gustos los colores” pero no nos referimos a diseños con los que podamos estar más o menos de acuerdo, sino con creaciones que, ni a uno mismo terminan de convencer. Por eso, para que el resultado final te conquiste con un solo vistazo, en este libro de ideas hemos preparado para ti una guía rápida con 7 consejos que deberías seguir para decorar bien tu casa ¿nos acompañas?