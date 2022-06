Antes y después: ¡5 cambios increíbles!

Siempre que vayamos a decorar un espacio lo más importante es aprovechar el espacio del que disponemos. No es bueno tener un gran salón casi vacío de muebles. En el momento de decorar un espacio lo más importante es aprovechar el espacio que se tiene, además, en este caso se debía tener en cuenta las grandes ventanas que tiene el salón y sacar uso de sus vistas y luminosidad. Tener grandes ventanas no significa que el piso sea luminoso si no lo ayudamos de una correcta decoración y una buena elección de colores. ¿Qué ha propuesto el arquitecto para este salón?