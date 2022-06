Ideas creativas para la decoración de la zona frente a la casa

No hay ninguna duda sobre el hecho de que la zona situada en frente de la casa es, a menudo, el mejor escaparate. Muchos rodean esta zona con altos muros con el fin de evitar las miradas indiscretas de curiosos vecinos, pero incluso si es tu caso, no has de descuidar este espacio de la casa. A nadie le gusta ser recibido por plantas que piden a gritos atenciones ¿verdad? En este libo de ideas te presentamos seis propuestas a tener en cuenta para conseguir una decoración fantástica en la zona frente a tu casa.

Las planta más apropiadas para este patio anterior, las alternativas a la vegetación y hasta la posibilidad de colocar, si el espacio lo permite, un estanque en la entrada son algunas de las ideas que recogemos para ti en este artículo. Deja volar tu imaginación y prepárate para convertir la zona de entrada a tu casa en un punto de partida de lujo.