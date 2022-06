Esquinas de patio: 7 ideas para aprovecharlas mejor

Siempre hemos dicho que quien tiene un patio o un jardín tiene un gran tesoro en casa. Una salida al exterior es una garantía de bienestar y satisfacción y hace que la vivienda adquiera una valor añadido. Pero no siempre el espacio en nuestro patio o jardín está aprovechado del todo. A veces, no sabemos qué hacer con determinados rincones y esquinas que acaban sucumbiendo a la tentación de convertirse en espacios de almacenamiento en los que depositamos herramientas u objetos que no sabemos dónde ubicar realmente. Sería una pena contar un coqueto patio o jardín y estropearlo por la presencia de elementos que rompen con la armonía y el diseño. En homify no queremos que esto te suceda y por eso hemos redactado el siguiente artículo. Inspírate en nuestras ideas para que cada rincón de tu patio esté aprovechado al máximo.