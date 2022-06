Revestimientos para el baño: más allá del alicatado

En la mente tenemos esos antiguos papeles pintados de las viejas casas que se arrugaban fácilmente con la humedad y se iban despegando poco a poco. Sin embargo, hoy en día este material se ha ido perfeccionando y con el papel vinílico las paredes con alta condensación de vapor ya no son un problema. Los papeles pintado tienen la ventaja de que son fáciles de instalar y de limpiar y su fuerte capacidad adhesiva permite que no se despeguen si nosotros no lo queremos. Por otro lado, la variedad de papel pintado es tan amplia que podemos utilizarla independientemente del estilo en el que hayamos puesto nuestro cuarto de baño. Versátil y fácil de combinar, el papel puede ser el compañero ideal de una pared alicatada o pintada, creando rincones bien diferenciados en la habitación.