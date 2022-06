10 estanterías de libro

En unos tiempos de continua reconversión, la estantería busca otra manera de sobrevivir entre el mobiliario de casa. Libros, sí, pero también otros objetos que le den forma y sentido. Por eso y porque hoy en día la originalidad prima en el diseño de muebles, queremos terminar este artículo sobre estanterías con un ejemplo muy particular. De un estante de libros se ha creado este curioso mueble de almacenamiento. Repleto de esquinas, aquí no solo es posible acumular libros -si bien es verdad que no demasiados- también objetos de un tamaño tan considerable como una bicicleta. Y es que hoy en día somos casi como hombres del renacimiento: los que leemos no somos simples ratones de biblioteca. Nos gusta salir, cuidarnos y hacer deporte. ¿Acaso no es compatible eso con el placer incomparable de sumergirse en un libro?

La estantería tiene cabida en muchas habitaciones de la casa, pero donde nunca puede faltar es en el estudio. Allí, la estantería es la compañera ideal del escritorio. Si te interesa el tema, échale un vistazo al libro de ideas 6escritorios para pequeños rincones.