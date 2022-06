Diseña tu dormitorio para dormir mejor

Dormir no es un tiempo perdido. Es básico para vivir a tope el resto de horas del día. Un buen descanso es la clave para mantenernos vitales y rendir a tope en el trabajo, con la familia, haciendo deporte, etc. Por eso es importante que nuestro dormitorio nos ayude a descansar lo mejor posible, y no solo hablamos de la calidad de nuestro colchón o almohadas, nos estamos refiriendo a ciertos elementos de nuestro mobiliario y decoración, y sobre todo a su distribución dentro del dormitorio.

Si no descansas bien últimamente, comprueba si has hecho cambios en tu dormitorio, y compara esos cambios con estas claves que aquí te damos.