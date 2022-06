Cómo conseguir que tus invitados estén cómodos en tu casa

Los consejos que aquí os vamos a dar no tienen la intención de que impresiones a tus huéspedes. O si los llegas a impresionar que no sea por lo que atesoras en tu casa. El mensaje que lanzarás no debe ser “mira todo lo que tengo, qué bonito es y cuánto me ha costado”. No. La idea otra y consiste en decirle: “bienvenidos, mi casa es tu casa, ponte cómodo y disfrútala”. Desde luego la impresión que causas con eso es mucho más placentera, más admirable y mucho más duradera que si pretendes presumir de tu viviendas y todas tus cosas. Y para conseguirlo basta con ser amable y hospitalario.

Aquí te vamos a dar un guión básico de cómo comportarte para acoger a tus invitados, pero no son más que unas líneas maestras. Sé tú mismo, el primer paso a la amabilidad es ser natural.