Cómo crear una cocina feng shui

El feng shui da mucha importancia a la ubicación de cada cuarto dentro de la casa y de los objetos dentro de las habitaciones. No se recomienda una cocina que esté en el centro de la vivienda o al final de la misma. Lo ideal es que esté cerca de la entrada, siempre, eso sí, que no se vea desde la puerta principal. En cuanto a la colocación de los muebles dentro de la cocina, lo más importante es evitar a toda costa que la persona que cocine esté de espaldas a la puerta de ingreso. Esta cocina tiene una encimera de mármol en forma de ele, pero los fuegos se han colocado en la pared donde se encuentra la puerta de ingreso, evitando así que si cocinamos no veamos de frente a las personas que entran.

Si en tu casa este punto no se cumple hay maneras de solucionarlo sin tener que reformar toda tu cocina. La más sencilla: colocar un espejo sobre la pared donde están los fogones.