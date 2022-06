7 Ideas geniales para hacer con palets

Mil ideas de decoración con muy poca inversión ¿es posible? La respuesta es ¡sí! Los palets son un material increíblemente útil para la realización de un sinfín de objetos y muebles prácticos para la vida diaria. Puedes encontrar gran cantidad de modelos, formas y tamaños en supermercados, fruterías e, incluso, a través de internet. Con unos pocos euros y buenas dosis de imaginación serás capaz de convertirte en un auténtico rey del Do it yourself, además de crear tus propios complementos para el hogar. En este libro de ideas te presentamos una selección de ideas útiles que puedes llevar a la práctica tú mismo. ¿Listo para ponerte manos a la obra?