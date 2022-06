¡Visita sorpresa! ¿Cómo limpiar tu casa en cinco minutos?

¿Quién no ha recibido en alguna ocasión una visita inesperada o, al menos, unos invitados que llegaron antes de lo previsto? Naturalmente nos gusta ofrecer la mejor versión de nuestra casa, máxime, cuando recibimos una visita sea o no inesperada. La idea es proporcionar una estancia confortable y agradable y, sobre todo, no dejar que nuestros amigos piensen que vivimos en medio del caos.

Cuando no disponemos de tiempo hay que apelar al pragmatismo para dejar nuestra casa en perfecto estado de revista en cuestión de minutos. Tampoco es que podamos esperar demasiado pero con un sencillo vistazo podemos detectar cuáles son los elementos que causan un mayor peso visual en el espacio y organizar o ponerlos 'a cubierto'. De hecho, podemos empezar nuestra particular 'batida de limpieza' colocando una bolsa o un cubo en la que volcar la basura y residuos de las zonas comunes y el baño. De igual manera podemos actuar con la ropa sucia. Las toallas usadas, el pijama que dejamos en el suelo antes de la ducha… Si no tenemos tiempo para más, lo mejor es dejar todo esto en una cesta y ya nos encargaremos más adelante de poner la lavadora y organizarlo todo con calma. No hay que olvidarse de cerrar cajones y armarios ya que, el hecho de que nuestras visitas los vean abiertos puede dar una sensación descuidada.

Entre los 'mandamientos' para proceder a una limpieza rápida del hogar tampoco hay que olvidarse de cosas tan sencillas como colocar los cojines, recoger el mando a distancia, el ordenador, las revistas, colocar las sillas bajo la mesa del comedor… Por supuesto, resulta de una importancia capital no dejar platos para lavar ya que, además de ser estéticamente desagradable, los restos de comida pueden dejar olores.

Este es un buen comienzo, pero tenemos más sugerencias para que consigas tener tu casa limpia en apenas unos minutos. ¿Listo para conocer los mejores trucos de limpieza rápida para el hogar?