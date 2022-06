Ideas y consejos para reducir la humedad en casa

Al comprar o alquilar una casa, todos hacemos realidad nuestro sueño de construir nuestro particular refugio en el que poder relajarnos y disfrutar de la vida familiar o la intimidad de la soledad. Nuestra casa es, por tanto, un oasis de bienestar, con un mobiliario adaptado a nuestros gustos y con unas condiciones ambientales perfectas y óptimas para nuestra salud. Pero ¿qué ocurre si nuestra casa resulta no ser todo lo que soñamos? ¿qué hacer cuando algo va mal? Es posible que tengas que reparar, corregir o dar solución a diferentes problemas. La realidad a menudo no se corresponde con lo que imaginábamos y, hoy en día, muchos hogares han de enfrentarse a un contratiempo habitual: la humedad en su interior.

Para conocer un poco más al respecto te diremos que un contenido demasiado alto de humedad, así como una muy baja, puede conducir a problemas de salud. El rango óptimo es entre el 40 y el 55%, pero hay diferentes factores que pueden trabajar en tu contra. Componentes estructurales de baja calidad o un recalentamiento excesivo pueden elevar o reducir la humedad atmosférica hasta el punto de causar daños estructurales en paredes o techos y hacer que comiencen los problemas.

En este libro de ideas te contamos todo lo que necesitas saber para hacer frente a una elevada humedad en el hogar. Una humedad excesiva puede resultar perjudicial para la salud debido a que facilita el desarrollo y la proliferación de moho y ácaros, causando problemas respiratorios, alérgicos o ataques de asma. También es un problema para los muebles y objetos de la casa en sí, porque una humedad demasiado alta puede dañar o destruir gradualmente libros, muebles, ropa y facilitar la aparición de moho en las paredes y techos, dando como resultado un daño irreparable para los recubrimientos. En cualquier caso, la prevención es la mejor solución para este problema así que ¿listo para conocer algunas de las medidas que deben tomarse para reducir los niveles de humedad en la casa?.