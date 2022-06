6 ideas para aprovechar los espacios no utilizados del jardín

La presencia de numerosos árboles en un jardín no es indispensable. Sí al menos, la existencia de uno o dos ejemplares. Un árbol es un elemento icónico de gran atractivo, capaz de condensar el espíritu del jardín y crecer con el tiempo, lo que lo constituye un elemento clave para la memoria. En general, un árbol no requiere mucho mantenimiento, sí has de tener en cuenta si quieres que sea de hoja perenne o no y el ritmo de crecimiento, los hay más lentos como el olivo y más rápidos como las acacias.