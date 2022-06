La increíble remodelación de una casa pequeña

Aunque en esta imagen no se vea, te aseguramos que este baño es extremadamente pequeño. No hay más que ver cómo la ducha y el espejo comparten espacio, así como que la ducha no cuenta con ningún tipo de mampara ni nada similar, abriéndose por completo al resto de la habitación. Este baño ha buscado optimizar al máximo posible sus reducidas dimensiones.