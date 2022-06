10 muebles para entender por qué nos hemos vuelto locos por el vintage

​El éxito de la moda vintage tiene mucho que ver con el auge de las tendencias de Do It yourself y de reciclaje de muebles. Y es que una manera de recuperar muebles antiguos, que quizá hoy ya no tengan la utilidad de antaño, es darles un nuevo uso y con ello una nueva vida Es lo que ha ocurrido con esta vieja maleta que se ha convertido en una elegante y original mesa recibidor.