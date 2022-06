7 ideas para disfrutar de la azotea

En las viviendas urbanas es difícil disfrutar de un amplio jardín donde tumbarse un rato a leer, cuidar de nuestras queridas flores o pasarlo de lo lindo con una buena barbacoa. Sin embargo, todas estas placenteras actividades y otras muchas se pueden hacer en una azotea. De hecho, los áticos que tienen este tipo de espacios con una amplitud considerable están muy bien cotizados, y lo están más por su azotea que por el tamaño de la vivienda bajo cubierto.

Sin has adquirido recientemente este tipo de hogar y no sabes como crear una atractiva terraza en la azotea, aquí te vamos a dar varias sugerencias. A ver si somos capaces de inspirarte para que consigas la azotea de tus sueños. No pienses que es difícil, ya tienes lo imprescindible, un estupendo mirador sobre tu ciudad. El resto no es más que algo de presupuesto y un mucho de imaginación.