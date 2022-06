5 ideas para darle un nuevo aire a tu salón

A veces ocurre: por mucho que nos entusiasmara la decoración del salón cuando lo estrenamos, de repente empezamos a sentirnos un poco cansados de los muebles, de los colores o del estilo general de la habitación. Si es un salón que lleva muchos años con nosotros quizá es un buen momento para plantearse una reforma. Pero, ¿qué hacemos si no ha pasado demasiado tiempo desde que hicimos una buena inversión en el salón? Entonces hay que buscar maneras de poder darle un giro de 180 grados sin gastarnos mucho dinero.

Una idea que a veces funciona es tratar de cambiar los muebles de sitio: si conseguimos que todo cuadre cambiando el sofá por el mueble de la televisión y viceversa, entonces habremos imprimido una personalidad distinta sin gastarnos ni un duro. Pero lo cierto es que cuando decoramos una habitación por primera vez ya pensamos mucho acerca de la colocación de los muebles, así que lo más probable es que esta primera elección fuera la mejor y la más funcional. Pero no hay que desesperarse, si cambiar los muebles de lugar no ha funcionado, aquí te damos cinco consejos, que no implican demasiada inversión de dinero, pero que conseguirán imprimir nuevos aires a tu salón.