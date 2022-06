Fantásticas ideas para decorar un aseo

Cuando nos referimos a un aseo, solemos hacerlo para definir un cuarto de baño algo más pequeño. Pero un aseo también puede ser el baño dedicado a los invitados, o el que se encuentra colocado en suite dentro de una habitación… En fin, sea cual sea la ubicación o función del aseo en tu casa, debes dedicarle tanto mimo a la hora de decorarlo como si tuviese unas dimensiones enormes y una cantidad de posibilidades infinitas.

Y es que no porque una habitación tenga pocos metros cuadrados debe ser menospreciada en sentido decorativo. El tamaño de una estancia no es importante si sabemos sacarle todo el partido que nos ofrece, que en el caso de un aseo, es mucho. Por supuesto, hay que añadir los elementos imprescindibles y fundamentales, pero no debemos quedarnos ahí. Atrévete y ve un paso más allá en la decoración de tu aseo, que nosotros nos encargamos de hacer volar tu imaginación con estas 10 estupendas ideas. Hay para todos los gustos, espacios y estilos… así que te costará decidirte.