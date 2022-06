Sillas para los más pequeños

Vale, sentarse y seguir divirtiéndose no es incompatible. Los balancines son el ejemplo perfecto. Si queremos que nuestro retoño disfrute de este sano entretenimiento tenemos que asegurarnos que es cómodo porque si no no va a durar ni cinco minutos. He aquí un bonito ejemplo. Madera lacada en color claro, un asiento ancho y confortable y una zona acolchada para hacerlo más cómodo aparte de darle un toque de color. Bonito y efectivo, ¿se puede pedir más?