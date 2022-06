Hablamos de reformas

Pero las reformas no siempre son plato de buen gusto. A veces no nos queda más remedio que empezarlas aunque no tengamos muchas ganas. Por eso, lo mejor es armarse de paciencia y buen humor, y rodearse de un buen equipo de profesionales. Si nuestro presupuesto no es muy alto, lo mejor será empezar poco a poco y por aquellas áreas de la casa más perjudicadas por el paso del tiempo. Estas suelen ser, para nuestra desgracia, la cocina o el baño.

