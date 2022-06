Espacios pequeños: 6 grandes ideas para amueblarlos

Dentro de la casa, las cortinas pueden representar un recurso interesante especialmente para espacios reducidos, ya que permiten introducir una partición no permanente en el espacio. Una división sutil, real y efectiva,. Y también ligera, no sólo por la delicadeza natural de los tejidos, sino también porque no requiere obras de mampostería o pladur. En definitiva, una solución ágil y económica, muy eficaz, para dar una nueva dimensión a los pequeños espacios.