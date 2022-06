Almacenamiento en el hogar: ideas para ganarle espacio a la casa

Tanto si vivimos en apartamentos pequeños, como si tenemos una gran casa, más de uno se habrá llevado alguna vez las manos a la cabeza y habrá dicho eso de ¡no sé donde guardar las cosas! Y es que el almacenamiento en casa es uno de las principales problemas del hogar del españolito de a pie. Quizá la cuestión no es solo que tengamos poco espacio, sino que, en general, todos tenemos demasiadas cosas. Y es que cada vez nos cuesta más desprendernos de las cosas: las guardamos porque todo vale y porque si no vale para hoy nos servirá para mañana, y si no que se lo digan a todos los locos de las tendencias vintage o los muebles upcycling. Y es que nunca se sabe para que nos pueden servir las cosas en el futuro, pero eso sí, mientras no las utilizamos para nada, ¿dónde las guardamos? Seguramente ya lo hayas intentado todo, pero si te fijas, es posible que haya más huecos en casa de lo que imaginas. Te mostramos algunos ejemplos de cómo crear espacio de almacenamiento extra en nuestros hogares.