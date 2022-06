¡6 geniales consejos para renovar tu terraza!

Si tu terraza ha perdido el esplendor de los primeros días y ya no la disfrutas de ella como al principio. Si con el tiempo te has dado cuenta de que hay mucho espacio desperdiciado o de que no está suficientemente protegida porque, por ejemplo, incide mucho el sol en el momento del día en el que más te apetecería usarla. Estas razones o cualquier otra fallo de tu terraza que hayas detectado con el uso son un indicativo de que es momento de emprender una renovación. El clima primaveral nos llena de deseos de disfrutar de los espacios exteriores, por lo que resulta el perfecto momento para hacer una rápida renovación de la terraza y poder así aprovecharla al máximo.

¿Cómo hacerlo? Pues dependerá del presupuesto con el que cuentes, de la intención que te mueva a acometer la renovación y del estilo de vida que lleves. Recuerda que es importante que el estilo elegido para la nueva propuesta concuerde con el estilo de tu casa para que la terraza quede integrada, como una estancia más. En este libro de ideas de homify te mostramos 6 consejos muy útiles para que te lances rápidamente a renovar tu terraza.