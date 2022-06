​8 trucos para que tu casa se vea mucho más limpia

Tanto por motivos estéticos como por seguridad no es bueno dejar muchos cables a la vista, y mucho menos con una apariencia caótica, que transmite nuestra dejadez. Es imposible que hoy en día no abunden los cables en una casas en las que cada vez tenemos más electrodomésticos y tecnología. Sin embargo, hemos de procurar que los cables, sean de la luz, de la antena de la tele, los altavoces, cables de datos, el teléfono, etc, queden ocultos. Pero además con un fácil acceso para las averías y desde luego ordenados.

Lo contrario, o sea, dejar a la vista muchos cables y amontonados queda feo, es un foco de polvo y además los niños e incluso las mascotas pueden sufrir un accidente, dañino para ellos y también para los aparatos.