5 patios renovados ¡y espectaculares!

El patio de una casa requiere atenciones, para evitar que las condiciones meteorológicas hagan de las suyas, para que la vegetación no se adueñe de ese espacio, para que la suciedad no le quite todo su encanto. Se necesita de cuidados para que no se estropee.

Se podría pensar que un patio es como un anexo a la vivienda, que no es hogar propiamente dicho. Y sin embargo… estamos hablando del lugar donde se pasan algunos de los mejores ratos en familia, o con amigos, por no mencionar lo que significa como lugar de juegos para los niños.

Así que si en tu caso has descuidado ese patio, ese jardín, esa terraza o esa zona con porche, aquí te mostramos unas cuántas ideas de cómo se han transformado en otros casos, para que veas que por muy abandonado que esté el tuyo, siempre le puedes cambiar radicalmente su aspecto y ganar un espacio para el disfrute familiar. Es cierto que tendrás que gastar algo de dinero, pero créenos. ¡Valdrá la pena!