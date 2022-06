5 fachadas con color

Si hablamos de fachadas con color muchas imágenes se nos vienen a la cabeza: las pintorescas casas de Caminito en Buenos Aires, el colorido caribeño de las calles de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, los azules imposibles de Chefchaouen en Marruecos o incluso, en la Europa más gris y nublada, la del norte, podemos imaginarnos paseando rodeados de casas de colores junto al canal en Copenague. Sin embargo, si pensamos en la mayoría de las ciudades españolas, los colores que nos vienen a la cabeza no son tonalidades brillantes y alegres. Muchos de nuestros edificios muestran sin complejos los materiales con los que fueron creados y sus colores: el naranja o el marrón del ladrillo o el gris del cemento. Y si por algún motivo, el arquitecto se decide a pintar la fachada de algún color, el elegido la mayoría de las veces no es otro que el blanco. Y ahí se queda todo. Pero, ¿qué pasa con el resto de los colores? ¿Por qué no nos arriesgamos más?

En homify reivindicamos siempre poner una pizca de color y alegría a la vida, y por ende a la arquitectura, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Rebuscamos entre nuestro archivo fotográfico para encontrar cinco casas con fachadas que huyen de los convencionalismos en lo que al color de sus muros exteriores se refiere.