Ideas inteligentes de almacenamiento para espacios pequeños

Si, como el común de los mortales, has tenido que enfrentarte en alguna ocasión a una mudanza sabrás la cantidad de cosas que, con el tiempo, uno tiende a acumular. De hecho, hay quien opina que tres mudanzas son el equivalente a un incendio por la cantidad de cosas que uno tiene que ir abandonando por el camino. En este libro de ideas no vamos a hablarte de mudanzas pero sí de cómo almacenar o mostrar nuestros objetos favoritos, fundamentalmente, si vivimos en una casa pequeña.

Y para empezar por el principio… Ha llegado la hora de organizar la ropa de de invierno que ya no vas a usar y todo lo que guardas en los armarios y aún no has podido revisar. Si tienes muchas cosas y no sabes qué hacer con ellas ahí va nuestro primer consejo: clasifícalas en tres cajas. Dedica la primera a cosas que tirarás, la segunda a las que regalarás y la tercera a las que merecen un espacio en tu hogar. Con esta última caja y algunas de las ideas que te contamos a continuación, dejarás tu casa como recién decorada.