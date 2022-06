Jornada DIY ¡Construye tu estanque para el jardín!

A menudo soñamos con un retiro en algún paraíso perdido en plena naturaleza aunque muchos de nosotros seamos cosmopolitas confesos. Sin embargos, pocos podemos resistirnos a pequeños oasis de tranquilidad alejados del mundanal ruido, rodeados de espacios bucólicos cargados de serenidad que alimenten la mente y el espíritu. Dar con el lugar apropiado dependen en gran medida de nuestro olfato y espíritu aventurero pero ¿qué pasaría si pudiéramos llevar un pedacito de esa calma al interior de nuestra casa? Uno de los elementos que suele estar presente en toda ensoñación naturalista que se precie, tiene un componente esencial: el agua. Dicho esto, en homify te proponemos convertirte en el rey o reina del Do it yourself y crear tu propio estanque en el patio o jardín de tu hogar.

Porque construir tu propio estanque en el jardín es fácil si sabes cómo hacerlo, prepárate para inundar de misticismo el patio de tu casa. Déjate seducir por el encanto natural del agua al tiempo que el dulce sabor del triunfo de construir una piscina natural en el hogar con tus propias manos. ¿Preparado?