Ideas para dar a tu casa un aire más primaveral

Renovarse o morir. Si eres de los que no tiene ningún reparo a la hora de enfundarse el traje de faena, te apasiona el proceso creativo y eres fan del Do it yourself ¿qué tal un cambio integral del aspecto de tu hogar? Vaya por delante que nuestra siguiente propuesta para preparar tu casa para esta primavera requerirá de un esfuerzo extra (a menos, claro, que te decantes por contratar a un profesional, una opción factible aunque con una inversión mayor) pero el resultado merecerá la pena. Y es que si quieres una renovación primaveral completa, solo necesita cambiar el color de tus paredes. Aprovecha la corriente de alegría y buen rollo que proporciona la primavera y dale a tus paredes un toque de color. Tonos frescos, intensos y hasta combinaciones atrevidas llenarán tu hogar de una energía tan positiva que, a buen seguro, se proyectará en tu estado de ánimo.