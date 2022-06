6 consejos para decorar tu casa gastando muy poco dinero

Si la decoración de tu nueva casa se sale del presupuesto del que dispones, es el momento de buscar alternativas para abaratar el coste. No te preocupes, no hay necesidad de gastar dinero en materiales de baja calidad o hacer arreglos que no sean de tu agrado. Sólo tienes que dejarte llevar por el sentido común y confiar en tu intuición. Hay muchas posibilidades en los mercados de segunda mano y rastrillos solidarios que esconden tesoros ocultos que a veces ni imaginamos. Ten en cuenta que la búsqueda es también un arte y requiere algo de esfuerzo. Antes de salir en busca de gangas, ten muy claro lo que quieres hacer en tus espacios. Tomar medidas de todo y comienza a buscar. Entiende que no siempre es posible seguir el plan y en ocasiones has de estar abierto a otras sugerencias y posibilidades. Piensa en este proceso como algo positivo y enriquecedor. Sigue este artículo de homify y descubre los consejos que te ofrecemos para decorar gastando lo mínimo. Te sorprenderás.