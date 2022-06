Un mini piso en el que cabe un mundo de posibilidades

No es necesario levantar una pared para dividir ambientes, créenos. Y si no nos crees a nosotros, por lo menos cree al ver esta imagen. Estamos ante un espacio en el que no ha habido más remedio que colocar la cama junto al salón y viceversa, ya te hemos dicho que estamos en un apartamento muy pequeñito.

Es por eso que se ha colocado una estantería para dividir ambos lugares, un elemento de lo más socorrido, ya que es funcional a la hora del almacenaje y bonito en cuanto a diseño.

Además ya en esta primera imagen podemos ver cómo la decoración se ha cuidado con un mimo exquisito.