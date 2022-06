Una casa con formas únicas y modernas

Aunque no lo creas, estas fotografías no son reales… Son una proyección de ordenador. Las imágenes tienen un alto nivel de realismo y, por tanto, son un ejemplo perfecto de lo que será el resultado final de esta construcción arquitectónica. El computarizado de imágenes nos muestra no sólo el edificio y su potencial, sino también el jardín y el contexto de entorno natural compuesto por una vegetación que se integra totalmente en el proyecto.