Moderniza tu cocina con 8 ideas fantásticas

Aunque el coche lo tengamos aparcado en el garaje, podemos movernos entre vías llenas de rectas y también de curvas. Las curvas en el mobiliario de cocina son sinónimo de vanguardia, por ello no dudes en añadir a tu cocina alguna de estas formas audaces, únicas y diferentes. Eso sí, no puedes hacerlo con miedo o a medias, es tan fuerte la personalidad de este concepto que, o te comprometes con él, o mejor no lo adoptes. El resultado final dependerá de ello.