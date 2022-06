Ideas para la iluminación del dormitorio

Para los amantes de los colores vivos, he aquí una maravilla de dormitorio. Si te gusta de verdad un color, ¿por qué no vas a empaparte en él? Sin duda el color de la pasión no es un color muy recurrido en decoración de dormitorios, pero es evidente que se pueden conseguir resultados fantásticos con buenas ideas, como es el caso. La lámpara es aquí un elemento importante, de estilo barroco con muchos detalles y en rojo pasión, no es apta para decorados tímidos.