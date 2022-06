Lo mejor de la semana

Elegir el estilo de la cocina no es tarea fácil. ¡Existen demasiados! Por lo que en este libro de ideas hemos recogido imágenes de los seis más famosos: minimalista, moderno, rústico, clásico, escandinavo e industrial. Seis estilos diferentes que pueden diseñar un mismo espacio: el lugar de casa donde nos creemos chefs o atacamos la nevera poseídos por la gula. Si estás pensando en darle un cambio de aires a la tuya y no puedes decidirte, no te pierdas la guía que hemos elaborado para ti.