Vino en casa ¡paso a paso!

Mantener la humedad idónea del aire es esencial: no solo no perjudica a la correcta conservación del vino, sino que es necesaria; pero no debe ser excesiva, porque de lo contrario facilitará la aparición de mohos y los vinos adquirirán un desagradable aroma a humedad. A su vez, no deberá bajar del 80% porque la sequedad afecta a los corchos, que se encogen y dejan entrar el aire.