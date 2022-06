10 ejemplos de lámparas muy originales

¿Por qué no colocar un cuadro decorativo en posición horizontal? ¿Por qué no en el techo? Y, ¿por qué no retroiluminarlo? Si no lo haces es porque no quieres. Aquí ves un ejemplo de ello. Un gran plafón traslúcido con la reproducción de unas líneas sin orden ni concierto que van uniendo unas notas de color que podrían ser hojarasca o cualquier otra forma abstracta. Ese es el juego, mirar la lámpara e intentar descubrir de qué se trata. Mientras tanto queda perfectamente oculto un aplique de lo más sencillo con el que bañar de luz toda la sala.