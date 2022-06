Especial muebles salón: 10 fabulosas ideas

Es probable que hayan pasado más años de los que te gustaría sin renovar tu salón. O puede que estés dándole mil vueltas a cómo puedes decorar esta importantísima habitación de tu nueva casa. Y es que el salón es la estancia principal, el lugar por excelencia de tu casa, allí donde recibirás a todos tus invitados y donde es probable que más tiempo pases.

Por eso todos nos implicamos tanto a la hora de decorar nuestro salón. Por eso nos asaltan las dudas, y por eso a veces, ante esas dudas… acabamos metiendo la pata. Bien por no introducir elementos fundamentales, o bien por querer que haya tantas cosas que acabamos haciendo de nuestro salón una habitación recargada que más bien parece un trastero. Quita todas las cosas que ya no uses, la decoración que esté completamente pasada, las cosas que no quieras volver a ver y… ¡empieza de cero! ¿Quién dice que no es este el momento perfecto para hacerlo? Aquí tienes 10 preciosas opciones, 10 geniales propuestas para que modernices dándole el lavado de cara que se merece a tu salón.