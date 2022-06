10 Ideas para elegir los perfectos muebles de dormitorio

Aunque cuando pensamos en una habitación la imagen que acude al instante a nuestra mente no es otra que la de una cama y, con suerte, unas mesillas, hay otro elemento que no ha de faltar. El armario es otro de los muebles de dormitorio indispensables dentro de cualquier habitación, entre otras cosas, para facilitar la vida de sus moradores. De puertas correderas, batientes, plegables; con cajones, baldas, desnudos… Las combinaciones de formas, colores y diseños son tan amplias como alcance nuestra imaginación, existiendo la posibilidad no solo de decantarnos por una estructura ya definida, sino por armarios hechos a medida.