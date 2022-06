Un magnífico mini-apartamento

Aunque el apartamento tenga únicamente 32m2, no quiere decir que nos falte espacio para nada. Uno de los objetivos principales era conseguir la máxima funcionalidad y generar estancias amplias en las que poder realizar las actividades diarias de manera cómoda. Por este motivo, aunque el apartamento no cuenta con particiones, ni siquiera para el dormitorio, la distribución de los muebles ha sido crucial para definir distintos grados de intimidad y generar zonas diferenciadas. Como por ejemplo a través de esa estantería de madera que separa el vestíbulo y la cocina del dormitorio. Una solución muy original que no entorpece la entrada de luz.

