10 duchas para no echar de menos la bañera

Si hay algo que a todos nos gusta de nuestro baño, es la ducha. Un momento del día incomparable, en el que dejamos que nuestro cuerpo se relaje bajo el agua y que nuestra mente se quede completamente en blanco. O bien, esa ducha antes de empezar un duro día de trabajo, esa que nos sirve para despejarnos y empezar la jornada con toda la energía necesaria.

Sea como sea, lo cierto es que el ritual de la ducha es uno de los mejores del día. Muchas veces en ella no sólo nos limpiamos por fuera, también por dentro. Y es que no hace falta una bañera para relajarse y dejar la mente en blanco. Aunque siempre la bañera se ha asociado con un elemento más idílico , la ducha también es un elemento que puede ser tan bonito (o mucho más) que una bañera. ¡Además ahorrarás agua! Bueno, vale si aún no te hemos convencido con nuestros argumentos, seguro que después de ver estas 10 propuestas de baños con ducha, comienzas a pensarte las cosas dos veces…