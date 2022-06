Ideas con mármol para un baño moderno

El mármol es una piedra natural. Cada placa es diferente y su veteado es único. Ese es uno de sus principales valores, por ello no hay ningún baño que use mármol que sea exactamente igual a otro, y cuanto más mármol se use más diferente será. Y no solo el veteado es único, sino que los tonos marmóreos varían de una cantera a otra. Nos podemos encontrar desde mármol casi traslúcido, similar al alabastro, hasta otro completamente opacos en blanco, verde, rojo, marrón, grises, negro, azul, negro o cremas. Y luego ese color nos puede aparecer de forma muy uniforme, o en vetas o de modo jaspeado a salpicadura. En realidad, esas variaciones no dejan de ser las impurezas, ya que el mármol debe ser en un 90% carbonato cálcico, y es precisamente el 10% restante e impuro él que le confiere su personalidad a cada afloramiento de mármol.