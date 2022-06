Sencillos pasos para tapizar tu sofá

En ocasiones llevar un sofá a tapizar de nuevo tal vez no sea un capricho fruto de las ganas de cambiar el aspecto de nuestro salón. Puede ser que haya caído una mancha enorme e insalvable o que nuestra mascota se haya divertido sacando todas las plumas del interior de uno de los asientos. Si es así, no hace falta tirar el sofá, que a lo mejor habías comprado hace poco. Ponlo en manos del tapicero y aprovecha para hacer un pequeña variación en el tono del textil para romper la monotonía, pero no el efecto armónico con los sillones de la estancia.