10 cocinas pequeñas pero con mucho encanto

No cabe duda de que una cocina es el corazón de la casa. Pasamos más tiempo en ellas que en cualquier otro sito, es a lo que recurrimos cuando estamos hastiados, no sabemos qué hacer o simplemente buscamos una excusa para dejar de hacer lo que estábamos haciendo. En ellas empiezan la mayoría de las reuniones -pese a que sea el salón el que esté perfectamente decorado-, y bajo sus fogones se cuecen no sólo alimentos, sino cientos de confesiones que sólo contamos entre esas cuatro paredes. Pero no siempre podemos disfrutar de una amplia cocina donde hacer vida cómodamente. Para todos aquellos de casas pequeñas y cocinas como ascensores, aquí van unas sencillas ideas para no renunciar a una cocina pequeña pero ideal.