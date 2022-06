Plantas de exterior: la alegría en casa

El dicho “ser como un jardín sin flores” se aplica a lo soso, lo triste, lo aburrido, lo incompleto. El remedio es muy sencillo para tu jardín o terraza: pon plantas de exterior. Solo has de tener en cuenta que las plantas son seres vivos, que requieren de cuidados, básicamente respecto a su insolación y al riego. Si sabes que vas a ser un desastre con eso, o no pongas, o siempre puedes recurrir a otras plantas mucho más sacrificadas que necesitan poca ayuda tuya para sobrevivir. No obstante, aunque no seas muy aficionado a la jardinería, a poco que te preocupes por tus plantas, al ver lo agradecidas que son, el colorido, la frescura y los aromas que te ofrecen, harán que te aficiones, que te entusiasmes. La jardinería es un poco adictiva, dadas sus sensoriales recompensas.