Diseño de interiores – Guía para empezar a entenderlo

¿Las cosas tienen un alma? Sin el deseo de abrir un debate puramente filosófico, en nuestro caso podemos responder: sí y no. Advertencia: no es una respuesta al azar. Si consideramos los objetos con un alma, el siguiente paso será diseñar el interior sin tener demasiado en cuenta sus cualidades y la relación que puede haber entre ellos a la hora de actuar. No obstante, si tenemos en cuenta que objetos opuestos no tienen un alma, entonces es posible que empecemos a considerarlos como parte de un espacio más grande, al igual que ocurre con los fragmentos de un mosaico.