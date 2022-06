7 baños pequeños que ganan espacio con una ducha

Cualquier cuarto de baño moderno que se precie, al igual que el resto de las habitaciones de la casa, ha de ser brillante. Los colores de los revestimientos no son la única clave para lograr este objetivo ya que, además, hay que tener en cuenta el tipo de material a emplear. El mármol, la cerámica o el gres son algunos de los materiales favoritos para el cuarto de baño, sea o no pequeño, unos revestimientos que tocaremos con manos y pies y, por lo tanto, afectarán a la forma de sentir el baño. Elegidos los materiales ¿bañera o ducha? En este diseño de la firma italiana Architetti Porto Cervo se ha optado por una ducha ya que, aun no tratándose de un baño pequeño, las dimensiones son más propicias para este tipo de sistemas.