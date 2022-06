Guía rápida para demoler paredes interiores

La primera de las claves que has de tener presente a la hora de demoler una pared en el interior de tu hogar es si se trata o no de un muro de carga. Por si no estás demasiado familiarizado con la terminología te diremos que, al hablar de este tipo de muros, nos referimos a aquellas paredes que, dentro de cualquier edificación, tienen una función estructural o, lo que es lo mismo, son las encargadas de soportar otro tipo de elementos estructurales del edificio tales como arcos, bóvedas, vigas… Dicho esto, no se recomienda aunque sí existe la posibilidad de abrir o ampliar huecos o incluso demoler totalmente este tipo de paredes, eso sí, con ciertas condiciones o limitaciones y, por supuesto, siempre asesorados por un profesional de la materia.

Si al decidirte a tirar ese muro que tanto te molesta descubres que se trata de un muro portante, lo mejor es que te pongas en manos de una empresa experta. Te ahorrarás disgustos y, siempre que las condiciones lo permitan, conseguirás que el resultado sea el deseado o, al menos, puedas conocer otras alternativas.