Haz de tu propio jardín el escenario perfecto para tu boda

Una de las cuestiones más temidas por los contrayentes de cara a la organización de su boda es el clima que tendrán el día elegido. Esta cuestión es especialmente importante cuando hemos elegido organizar una boda al aire libre. Dado que el clima es impredecible y que es de las pocas cosas que no podemos controlar en el día de la boda, debemos tener previsto un plan que nos evite disgustos si la climatología no es la que nos gustaría. Tener una zona techada por si llueve o contar con toldos para que el sol no incida directamente sobre los asistentes al evento pueden ser buenos recursos para garantizar el confort de los invitados, independientemente de la climatología que presente el día.